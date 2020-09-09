Дарзиньш: сработало то, что тренировали. Надеюсь, рижское «Динамо» начало победную серию

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3).

«Первая победа. Рады. Она очень важна для нашего нового коллектива. Поработали между матчами и наконец-то сработало то, что мы тренировали. Получили дополнительную уверенность, теперь главное- восстановиться. Поздравляю игроков и тренеров, надеюсь, мы начали победную серию.

Унас стало другое звено. Радует, что при разных ситуациях ребята правильно реагировали на события на площадке. Забросили и то, что наигрывали, и то, что было спонтанным. Думаю, это точно придаст нам уверенности. Поддержка, атмосфера, адреналин — это всегда гнало меня вперёд. Есть моменты, когда чувствуешь энергию и она переносится на команду. Сейчас этого не хватает, но как есть, так есть. В некоторых моментах это даже хорошо, так как команда играет более прагматично. Нет такого, что на арене стоит тишина. Мы всё равно чувствуем поддержку и очень благодарны за это болельщикам», – приводит слова Дарзиньша пресс-служба лиги.