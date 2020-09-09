Дарзиньш: сработало то, что тренировали. Надеюсь, рижское «Динамо» начало победную серию

Нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3).
«Первая победа. Рады. Она очень важна для нашего нового коллектива. Поработали между матчами и наконец-то сработало то, что мы тренировали. Получили дополнительную уверенность, теперь главное- восстановиться. Поздравляю игроков и тренеров, надеюсь, мы начали победную серию.
Унас стало другое звено. Радует, что при разных ситуациях ребята правильно реагировали на события на площадке. Забросили и то, что наигрывали, и то, что было спонтанным. Думаю, это точно придаст нам уверенности. Поддержка, атмосфера, адреналин — это всегда гнало меня вперёд. Есть моменты, когда чувствуешь энергию и она переносится на команду. Сейчас этого не хватает, но как есть, так есть. В некоторых моментах это даже хорошо, так как команда играет более прагматично. Нет такого, что на арене стоит тишина. Мы всё равно чувствуем поддержку и очень благодарны за это болельщикам», – приводит слова Дарзиньша пресс-служба лиги.
- 9 сентября 2020
-
00:00
- 8 сентября 2020
-
23:48
-
23:38
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
21:50
-
21:42
-
21:35
-
21:05
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:35
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:31
-
13:05
-
13:00
-
12:30