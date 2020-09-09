«Ванкувер» желает перезаключить контракт с Якобом Маркстрёмом

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг рассказал о ситуации с контрактом 30-летнего шведского вратаря Якоба Маркстрёма, выходящего на рынок неограниченно свободных агентов по окончанию сезона.

«Якоб — важный человек для «Ванкувера», потому что он имеет лидерские качества, которые позволили ему стать самым ценным игроком в течение регулярного сезона», — сказал Беннинг репортёрам, отметив, что он уже разговаривал с агентом Маркстрёма.

«Мы собираемся найти диалог, который будет иметь для нас смысл, при этом сделав Маркстрёма и его агента счастливыми. Мы хотим, чтобы он вернулся, и собираемся начать работать над этим вопросом уже на этой неделе», — цитирует Беннинга TSN.

В текущем регулярном сезоне 30-летний голкипер провёл 43 встречи, одержав победы в 23 из них. Его коэффициент надёжности составил 91,8%, пропуская в среднем за игру 2,75 шайбы. В Кубке Стэнли на его счету 14 игр, в которых одержано 8 побед. Процент надёжности составил 91,9%, при среднем количестве 2,85 пропущенные шайбы за игру и одной игре на ноль.