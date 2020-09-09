Эттингер – первый вратарь НХЛ за 56 лет, дебютировавший в серии за выход в финал плей-офф
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 3:0.
Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер дебютировал в НХЛ, заменив перед третьим периодом российского голкипера Антона Худобина. 21-летний американец в заключительной трети матча оставил ворота в неприкосновенности, отразив пять бросков.
Он стал первым вратарём за 56 лет, впервые вышедшим на лёд в матче в серии за выход в финал Кубка Стэнли. В полуфинале плей-офф 1964 года вратарь-дебютант «Детройт Ред Уингз» Боб Шампу заменил Терри Савчака, получившего травму во втором матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4, 4-3).
Тренер «Далласа» — о замене Худобина: без Антона счёт был бы 0:6
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