Эттингер – первый вратарь НХЛ за 56 лет, дебютировавший в серии за выход в финал плей-офф

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 3:0.

Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер дебютировал в НХЛ, заменив перед третьим периодом российского голкипера Антона Худобина. 21-летний американец в заключительной трети матча оставил ворота в неприкосновенности, отразив пять бросков.

Он стал первым вратарём за 56 лет, впервые вышедшим на лёд в матче в серии за выход в финал Кубка Стэнли. В полуфинале плей-офф 1964 года вратарь-дебютант «Детройт Ред Уингз» Боб Шампу заменил Терри Савчака, получившего травму во втором матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:4, 4-3).