Девон Тэйвз: после 2:8 прийти в себя даже легче, чем после поражения в овертайме

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Девон Тэйвз поделился ожиданиями от второго матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В первом матче «молнии» разгромили «островитян» со счётом 8:2.
«Возможно, после 2:8 морально прийти в себя даже легче, чем после поражений в овертайме, которые случались у нас в серии с «Филадельфией». Поражение всегда поражение, и здорово, когда уже через два дня у тебя есть шанс исправиться.
Надо признать, что игрокам «Тампы» регулярно удавалось растягивать нашу оборону, создавая моменты вблизи ворот. У нас не получалось просчитывать развитие их атаки, хотя обычно это наша сильная сторона. Соответственно, цель — лишить соперников времени и пространства, действовать более чётко и компактно, прежде всего в своей зоне», — цитирует Тэйвза пресс-служба сайта НХЛ.
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