Симмондс — о «Торонто»: знаю их ситуацию с потолком зарплат, но открыт для всего

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Уэйн Симмондс поделился мыслями относительного возможного продолжения карьеры в «Торонто Мэйпл Лифс»

«Мы с женой и дочерью переехали в Орору, вероятно, три года назад. Я гуляю по окрестностям чаще, чем обычно, потому что нахожусь здесь намного дольше, чем обычно. И всё, что я слышу: «Когда ты подпишешь контракт с «Лифс»?» Конечно, я думал об этом. Я знаю их ситуацию с потолком зарплат, но я открыт для всего. В «Торонто» отличная группа игроков, и я думаю, что это определённо та команда, в которую я мог бы прийти и сразу внести свой вклад. Всё зависит от клубов. Я буду ждать команду, которая захочет подписать меня. Я буду готов.

Переход из «Нью-Джерси» в «Баффало» прошёл не так, как я предполагал. Не думаю, что всё прошло так, как предполагали в «Баффало». Я мало что знаю о том, что происходит в команде. Я не очень часто общался с новым руководством. Сейчас просто буду ждать предложений, выберу лучшее. Кто бы ни захотел подписать со мной контракт, могу с уверенностью сказать, что они получат намного больше, чем то, за что они заплатят. Я могу это гарантировать», – цитирует Симмондса The Athletic.