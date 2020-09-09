Губернатор Новосибирской области поставил «Сибири» задачу на сезон КХЛ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с ХК «Сибирь» и поставил задачу на новый сезон, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение проведённой подготовки к новому чемпионату. Команде была поставлена задача на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги – закрепиться в зоне плей-офф и бороться за максимально высокие места.

«Болельщики никогда команду не оставят, у «Сибири» самые благодарные, самые верные поклонники, и даже в период временных неудач они болеют за вас так, как ни за одну команду её фанаты в КХЛ. Сезон прошлого года тоже начинался неровно, но вы сделали главное – переломили ситуацию. С приходом Николая Заварухина на пост главного тренера мы преодолели проклятие девятого места и вошли в плей-офф – правда, из-за коронавируса доиграть чемпионат не удалось.

Но сезон был очень интересный, достойный внимания болельщиков. Второе достижение, за которое мы благодарим менеджеров клуба, – удалось сохранить и даже усилить костяк команды. Были продлены контракты с ключевыми игроками, с лидерами, совершено несколько удачных приобретений. Рад, что в клуб возвращаются и воспитанники новосибирского хоккея. Уверен, всё в этом сезоне у «Сибири» сложится хорошо. Есть все основания для того, чтобы вернуть ту игру, которую мы наблюдали в конце минувшего сезона», — заявил Травников.