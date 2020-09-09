«Автомобилист» произвёл обмен с «Сибирью»

«Автомобилист» и «Сибирь» произвели обмен, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.
В результате сделки защитник Николай Тимашов отправился в Новосибирск, а систему «Автомобилиста» пополнил Никита Бледнов.
16-летний Бледнов является воспитанником «Авангарда» и «Сибири». В прошлом сезоне в Первенстве России по своему возрасту нападающий сыграл за «Сибирь» 30 матчей, набрав 43 (19+24) очка. В нынешнем сезоне Бледнов дебютировал в МХЛ в составе «Сибирских Снайперов», забив два гола в двух стартовых матчах.
В сезоне-2019/2020 принимал участие в международных соревнованиях в составе юниорской сборной России (U17) — 6 игр, 1 гол.
26-летний Тимашов пополнил состав «Автомобилиста» в 2015 году, проведя в клубе три года. Затем по одному сезону провёл в «Нефтехимике» и «Сибири» и в мае этого года вернулся в екатеринбургский клуб.
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