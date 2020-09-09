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Басков: развитие спорта без доли поддержки частного бизнеса невозможно

Басков: развитие спорта без доли поддержки частного бизнеса невозможно
Хоккей / КХЛ 0

Новоизбранный председатель ФХРБ Дмитрий Басков рассказал о целях, которые стоят перед ним на новой должности.

«Сегодня я вступаю в должность председателя федерации хоккея и рад, что этому предшествовал долгий путь, позволивший мне пройти всю вертикаль спорта с самого низа: от игрока до тренера детских, юношеских и молодёжных сборных команд, от руководителя хоккейной школы до генерального директора клуба второй по силе профессиональной лиги мира. Уверен, что приобретённый опыт позволит с наибольшей эффективностью работать во благо белорусского хоккея.

Передо мной, как и перед любым моим предшественником, стоит задача улучшения внутреннего чемпионата, повышения конкурентоспособности лиги, привлечение и удержание высококлассных игроков, развитие резерва для национальных команд. Сегодня практически весь спорт финансируется государством. Всё более очевидным становится тот факт, что развитие спорта без доли поддержки частного бизнеса невозможно — это мировые законы отрасли, к которым сегодня нам надо приходить», — приводятся слова Баскова на официальном сайте минского «Динамо».

Басков сообщил о решении покинуть пост генерального директора минского «Динамо»
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