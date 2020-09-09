Нападающий «Металлурга»: мы тренировались всё лето. Отсюда пришли уверенность и голы

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин прокомментировал итоги встречи с хабаровским «Амуром». «Магнитка» одержала волевую домашнюю победу со счётом 3:1.



«Хороший матч. Немного провалили первый период, но потом нашли в себе силы, собрались и довели дело до победы. Не сдались, не пали духом, несмотря на паузы и неуверенное начало. Тренировались всё лето, всю предсезонку, делали то, что просил тренер, — шли на ворота, бросали. Отсюда пришли уверенность и голы. В первом периоде играли по периметру, поэтому шайба не шла в ворота. В перерыве поговорили, во втором стали набрасывать, закрывать обзор на пятаке. Так и получился гол. Впереди «Авангард»? Честно, ещё особо не изучали. Будем готовиться, всё завтра», — цитирует Коробкина пресс-служба КХЛ.

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