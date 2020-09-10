Ковалёв: у «Куньлуня» не было другого выхода, кроме как играть с «Барысом» в три звена

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4).

«Ребята сегодня выдали по максимуму, показали хорошую командную игру. У нас не было другого выхода, кроме как играть в три звена. Один из защитников получил травму, так что доигрывали уже в пять защитников. Поэтому было тяжеловато и под конец не хватило сил. Но, считаю, ребята — молодцы», – приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.

Таким образом, серия проигрышей «Куньлуня» достигла четырёх встреч. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома сыграет с московским «Динамо», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с «Сибирью». Обе встречи пройдут 12 сентября.