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Ковалёв: у «Куньлуня» не было другого выхода, кроме как играть с «Барысом» в три звена

Ковалёв: у «Куньлуня» не было другого выхода, кроме как играть с «Барысом» в три звена
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4).

«Ребята сегодня выдали по максимуму, показали хорошую командную игру. У нас не было другого выхода, кроме как играть в три звена. Один из защитников получил травму, так что доигрывали уже в пять защитников. Поэтому было тяжеловато и под конец не хватило сил. Но, считаю, ребята — молодцы», – приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.

Таким образом, серия проигрышей «Куньлуня» достигла четырёх встреч. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома сыграет с московским «Динамо», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с «Сибирью». Обе встречи пройдут 12 сентября.

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