«Вегас» проиграл все пять раз в этом плей-офф, когда нанёс 40 и больше бросков за матч

Состоялся третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 38 сейвов. Этот матч стал пятым для «Голден Найтс» в нынешнем плей-офф, когда игроки команды произвели 40 или более бросков в створ ворот соперника за матч.

Примечательно, что во всех пяти этих матчах (из них три раза с «Ванкувер Кэнакс», по одному – с «Чикаго Блэкхоукс» и «Далласом»), «Вегас» потерпел поражения. Общая разница шайб в этих матчах составила 6:17.