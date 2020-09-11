Нападающий Дмитрий Гренц пополнил состав «Барыса», сообщается на официальном сайте клуба из Нур-Султана. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона – до 30 апреля 2021 года.

За «Барыс» 24-летний Гренц выступал с 2015 года. В сезоне-2018/2019 форвард провёл 25 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. В трёх матчах плей-офф он отдал одну голевую передачу.

Минувший сезон казахстанский нападающий провёл в ВХЛ в составе усть-каменогорского «Торпедо», где набрал 19 (9+10) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. В общей сложности в КХЛ на его счету 91 матч за «Барыс» и 9 (3+6) очков. Форвард регулярно вызывается в национальную команду.