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Нападающий Дмитрий Гренц пополнил состав «Барыса»

Нападающий Дмитрий Гренц пополнил состав «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Дмитрий Гренц пополнил состав «Барыса», сообщается на официальном сайте клуба из Нур-Султана. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона – до 30 апреля 2021 года.

За «Барыс» 24-летний Гренц выступал с 2015 года. В сезоне-2018/2019 форвард провёл 25 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. В трёх матчах плей-офф он отдал одну голевую передачу.

Минувший сезон казахстанский нападающий провёл в ВХЛ в составе усть-каменогорского «Торпедо», где набрал 19 (9+10) очков в 59 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. В общей сложности в КХЛ на его счету 91 матч за «Барыс» и 9 (3+6) очков. Форвард регулярно вызывается в национальную команду.

Дмитрий Гренц остаётся в «Барысе», у него три шайбы за карьеру в КХЛ
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