«Куньлунь» подписал полноценный контракт с Германом Шапоревым

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал двусторонний контракт на один сезон с нападающим Германом Шапоревым, информирует пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Ранее игрок находился на пробном контракте.
В нынешнем сезоне 19-летний Шапорев провёл за «Куньлунь» в регулярном чемпионате три матча и забросил одну шайбу при показателе полезности «-4».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, сообщив, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».
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