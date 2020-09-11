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НХЛ подтвердила дату проведения первого раунда драфта

НХЛ подтвердила дату проведения первого раунда драфта
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига официально объявила, что первый раунд драфта новичков состоится 6 октября.

«Драфт НХЛ пройдёт в два дня. Первый раунд состоится вечером 6 октября, во вторник. Раунды со второго по седьмой пройдут в среду, 7 октября. Точное время начала и информация по телетрансляциям будет сообщена позднее», – говорится в сообщении лиги.

Также лига подтвердила, что рынок свободных агентов откроется 9 октября (19:00 мск).

Напомним, что в решающем, втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1. Драфт-лотерею выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ
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