НХЛ подтвердила дату проведения первого раунда драфта

Национальная хоккейная лига официально объявила, что первый раунд драфта новичков состоится 6 октября.
«Драфт НХЛ пройдёт в два дня. Первый раунд состоится вечером 6 октября, во вторник. Раунды со второго по седьмой пройдут в среду, 7 октября. Точное время начала и информация по телетрансляциям будет сообщена позднее», – говорится в сообщении лиги.
Также лига подтвердила, что рынок свободных агентов откроется 9 октября (19:00 мск).
Напомним, что в решающем, втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь команд, потерпевших поражения в сериях квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс». Каждая из выбывших команд имела 12,5-процентный шанс выиграть выбор № 1. Драфт-лотерею выиграл «Нью-Йорк Рейнджерс».
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