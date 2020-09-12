Лучший бомбардир «Тампы» Брейден Пойнт пропустит третий матч серии с «Айлендерс»

24-летний форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт пропустит третий матч финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-0), информирует журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».

В свою очередь в составе «Айлендерс» отсутствует нападающий Кейси Сизикас.



В концовке первого периода канадец приехал на скамейку «Лайтнинг», испытывая явный дискомфорт. Во втором периоде 24-летний форвард провёл всего две смены, после чего окончательно ушёл со скамейки. В третьем периоде нападающий на лёд не выходил.