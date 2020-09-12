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Лучший бомбардир «Тампы» Брейден Пойнт пропустит третий матч серии с «Айлендерс»

Лучший бомбардир «Тампы» Брейден Пойнт пропустит третий матч серии с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

24-летний форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт пропустит третий матч финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-0), информирует журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».

В свою очередь в составе «Айлендерс» отсутствует нападающий Кейси Сизикас.

В концовке первого периода канадец приехал на скамейку «Лайтнинг», испытывая явный дискомфорт. Во втором периоде 24-летний форвард провёл всего две смены, после чего окончательно ушёл со скамейки. В третьем периоде нападающий на лёд не выходил.

Лучший бомбардир «Тампы» Пойнт может пропустить третий матч с «Айлендерс» из-за травмы
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