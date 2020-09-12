Панарин стал 16-м в голосовании за «Леди Бинг Трофи»

Стали известны подробности голосования за обладателя приза игроку, ставшему образцом честной борьбы и джентльменского поведения на площадке, — «Леди Бинг Трофи». Об этом сообщает Ассоциация профессиональных хоккейных писателей на своей странице в «Твиттере».
В бюллетенях — два россиянина. Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» занял 16-е место, набрав 37 очков. Евгений Дадонов из «Флориды Пантерз» разделил 36-е место с Ником Сузуки из «Монреаля» (у обоих — по 5 очков).
Напомним, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл приз, набрав 984 очка. Второе место занял нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (616), третье — Райан О'Райлли из «Сент-Луис Блюз» (561).
Маккиннон занял пятое место среди лучших бомбардиров лиги, набрав 93 (35+58) очка. Его показатель полезности составил «+13», он стал лучшим среди нападающих «Колорадо» по среднему игровому времени за матч в регулярке.
В регулярном чемпионате центрфорварда всего пять раз наказывали малым штрафом, что является его лучшим показателем за семь лет в НХЛ. Маккиннон разделил третье место в лиге по разнице между удалениями, которые заработал он, и удалениями, которые заработали на нём: +18 (пять против 23).
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