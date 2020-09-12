Сергеев: три поражения — это катастрофа, отступать было уже некуда

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев подвёл итоге встречи с «Барысом».
«Матч получился интересным, тяжёлым. Мы плохо начали, первые два периода слабо играли. Мы пропускаем лёгкие шайбы; не знаю, с чем это связано. Сегодня сравняли — 2:2. И сразу пропустили третий гол. Может быть, потому что игра была дневная, может ещё с чем-то это связано, не знаю. Хорошо, что к третьему периоду раскатились, разбежались — и выиграли матч. Три поражения — это катастрофа, четыре — было бы совсем уж плохо; отступать было уже некуда, так что пришлось сегодня всё вытащить, чтобы победить», — цитирует Сергеева пресс-служба КХЛ.
Напомним, встреча «Барыса» с московским «Динамо», проходившая в Нур-Султане, завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей. «Барыс» трижды выходил вперёд (1:0, 2:1, 4:2), однако все три раза «Динамо» сравнивало счёт. В третьем периоде дубль оформил Вадим Шипачёв, сначала сокративший отставание до одной шайбы, а за 30 секунд до конца третьего периода точным броском переведший игру в овертайм. Победный гол на счету Даниила Тарасова.
- 12 сентября 2020
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