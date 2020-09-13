Брагин: готовим Каменева. После выезда будем думать, когда его поставить

Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (5:2).

«Много эмоций потратили на «Локомотив», поэтому непросто сегодня было. Нужно было играть правильно. Во втором периоде два большинства реализовали, в третьем периоде сыграли правильно, забили неплохие голы. С реализацией сегодня было неважно, создавали хорошие моменты, но не забили, поэтому так непросто всё сложилось.

Понимаем, что в «Нефтехимике» такая непростая ситуация с болезнью. Хочу пожелать удачи, это хорошая боевитая команда.

Каменев готовится по индивидуальной программе. Его полтора месяца не было в тренировочном режиме. Сейчас готовим его, после выезда будем думать, когда его поставить», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.