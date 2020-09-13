Знарок — о матче с «Динамо» Мн: обидный проигрыш, «Спартак» недополучил одно очко
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).
«Считаем, что недополучили одно очко, ошибались, обидный проигрыш. Два легионера заболели, поэтому не вышли Радил и Лехтеря.
Игра соперника? Они обыграли нас сегодня. Завтра будем разбирать. Быстрая команда, так вышло.
Два гола в большинстве занесём в плюс. Вели по счёту постоянно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с челябинским «Трактором», а белорусский клуб в гостях сыграет с «Витязем». Обе встречи состоятся 15 сентября.
Гол Шейна Принса в овертайме принёс минскому «Динамо» победу в матче со «Спартаком»
- 13 сентября 2020
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