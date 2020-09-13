Ткачёв: это у Бурдасова надо спросить, что он ест, чтобы забивать 5 игр подряд

Нападающий СКА Владимир Ткачёв дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (5:2).

«Хорошо начали, но потом пропустили ненужные голы. Затем надавили на соперника и довели матч до победы. Я восстанавливался — спасибо докторам, тренерам по физподготовке, они нормально подготовили меня к этому матчу. Чувствовал себя хорошо. Оказался в звене с Бурдасовым на пересменке, меня удачно нашли передачей, а я если вижу, что кто-то стоит в удобной позиции, всегда отдам, не пожадничаю. Пас прошёл — хорошо, что Антон забил.

Что ест Бурдасов, чтобы забивать в пяти матчах подряд? Это надо у него спросить. Он молодец, забивает. Дай бог, чтобы это продолжалось и дальше", — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.