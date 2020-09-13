Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ткачёв: это у Бурдасова надо спросить, что он ест, чтобы забивать 5 игр подряд

Ткачёв: это у Бурдасова надо спросить, что он ест, чтобы забивать 5 игр подряд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владимир Ткачёв дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (5:2).

«Хорошо начали, но потом пропустили ненужные голы. Затем надавили на соперника и довели матч до победы. Я восстанавливался — спасибо докторам, тренерам по физподготовке, они нормально подготовили меня к этому матчу. Чувствовал себя хорошо. Оказался в звене с Бурдасовым на пересменке, меня удачно нашли передачей, а я если вижу, что кто-то стоит в удобной позиции, всегда отдам, не пожадничаю. Пас прошёл — хорошо, что Антон забил.

Что ест Бурдасов, чтобы забивать в пяти матчах подряд? Это надо у него спросить. Он молодец, забивает. Дай бог, чтобы это продолжалось и дальше", — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА — «Нефтехимик»: Бурдасов продлил голевую серию до пяти матчей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020