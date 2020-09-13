Марк Джиордано стал обладателем «Марк Мессье Трофи»
Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано получил «Марк Мессье Трофи» — приз НХЛ, вручаемый Марком Мессье игроку проявившему лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом информирует официальный сайт лиги.
В минувшем регулярном чемпионате Джиордано провёл 60 матчей и набрал 31 (5+26) очко при показателе полезности «+2». В плей-офф 36-летний хоккеист отдал три результативные передачи в 10 матчах при показателе «-1».
Приз Мессье вручается иначе, чем другие призы НХЛ. В сезоне-2006/2007 пять игроков ежемесячно награждались НХЛ, тогда как окончательное решение было за Марком Мессье. С сезона-2007/2008 лига перестала выбирать ежемесячных победителей, и обладатель приза называется в конце регулярного сезона.
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