«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: Варламов пропустил две шайбы за 12 секунд

В эти минуты в Эдмонтоне проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Завершился второй период, счёт — 2:1 в пользу «молний».

«Лайтнинг» во втором периоде ударно провели отрезок после пропущенной шайбы и сумели дважды огорчить российского голкипера «островитян» Семёна Варламова. Сначала отличился Блейк Коулман, а затем — Ондржей Палат. Шайбы были заброшены с интервалом в 12 секунд.

Одним из ассистентов Коулмана стал вратарь «молний» Андрей Василевский. Палат поразил ворота «Айлендерс» с передачи форварда Никиты Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».