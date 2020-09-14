Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Джефф Уорд назначен главным тренером «Калгари»

Джефф Уорд назначен главным тренером «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Калгари Флэймз» Джефф Уорд назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Напомним, Уорд был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Флэймз» в ноябре прошлого года, после того как в отставку был отправлен Билл Питерс.

Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, сообщил, что столкнулся с проявлением расизма со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.

Под руководством Уорда «Калгари» одержал 25 побед в 43 матчах регулярного чемпионата и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Даллас Старз» (2-4).

Марк Джиордано стал обладателем «Марк Мессье Трофи»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020