Джефф Уорд назначен главным тренером «Калгари»

Исполняющий обязанности главного тренера «Калгари Флэймз» Джефф Уорд назначен на должность главного тренера команды, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Напомним, Уорд был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Флэймз» в ноябре прошлого года, после того как в отставку был отправлен Билл Питерс.

Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, сообщил, что столкнулся с проявлением расизма со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.

Под руководством Уорда «Калгари» одержал 25 побед в 43 матчах регулярного чемпионата и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Даллас Старз» (2-4).