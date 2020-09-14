Паршин: с такой быстрой командой, как «Сибирь», нельзя расслабляться

Нападающий рижского «Динамо» Денис Паршин прокомментировал проигрыш команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (4:3 ОТ).
«Обидное поражение. Не хватило нам концентрации. Наверное, с такой быстрой командой нельзя расслабляться. «Сибирь» много атаковала, бросала. Но пропустили первый гол с рикошета — и началось. Сейчас только начало сезона, практики не так много. К тому же отменили матч с «Нефтехимиком». Когда в зону встаём, вроде что-то начинает получаться. Нам главное — в эту самую зону войти.
Времени на раскачку никто не даст, нужно сейчас набирать очки. Разберём игру, сделаем работу над ошибками. Спрос с меня, как с легионера, тот же – самоотдача. От меня в рижском «Динамо» требуется играть больше в нападении, создавать моменты. Пока не особо получается. Я с Петерисом Скудрой уже работал, знаю его требования. Мне, думаю, чуть проще, чем другим ребятам», — приводит слова Паршина пресс-служба лиги.
- 14 сентября 2020
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