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Российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года

Российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

Таким образом, совершенно точно стало известно, что российский игрок станет обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В финале соперником «звёзд» станет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).

Более того, уже понятно, что российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года. Этим голкипером станет либо вратарь «Далласа» Антон Худобин, либо вратарь «молний» Андрей Василевский, либо Семён Варламов из «Айлендерс». Один из перечисленных голкиперов станет третьим в истории российским вратарём, выигравшим трофей. Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).

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