На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.
Таким образом, совершенно точно стало известно, что российский игрок станет обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В финале соперником «звёзд» станет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).
Более того, уже понятно, что российский вратарь выиграет Кубок Стэнли впервые с 2007 года. Этим голкипером станет либо вратарь «Далласа» Антон Худобин, либо вратарь «молний» Андрей Василевский, либо Семён Варламов из «Айлендерс». Один из перечисленных голкиперов станет третьим в истории российским вратарём, выигравшим трофей. Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004) и Илья Брызгалов (2007).
- 15 сентября 2020
-
06:51
-
06:45
-
06:37
-
06:31
-
06:30
-
06:25
-
06:18
-
06:14
-
06:06
-
06:01
-
04:44
-
03:49
- 14 сентября 2020
-
23:46
-
23:33
-
22:55
-
22:35
-
21:50
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
20:32
-
19:28
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:57
-
18:20
-
17:57
-
17:20
-
16:46
-
16:33
-
15:52
-
15:34
-
15:04
-
14:44