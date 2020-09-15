Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли, по итогам которого стал известен первый финалист Кубка Стэнли.

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ (1-4). Команда Рика Боунесса завершила серию и вышла в финал Кубка Стэнли. В финале соперником «звёзд» станет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).

В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. 23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф.