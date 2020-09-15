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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли, по итогам которого стал известен первый финалист Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ (1-4). Команда Рика Боунесса завершила серию и вышла в финал Кубка Стэнли. В финале соперником «звёзд» станет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
15 сентября 2020, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Стивенсон (Теодор, Так) – 08:14' (5x5)   2:0 Смит (Штястны) – 40:15' (5x5)   2:1 Бенн (А. Радулов, Линделль) – 49:54' (5x5)   2:2 Кивиранта (Клингберг, Гурьянов) – 56:13' (5x4)   2:3 Гурьянов (Клингберг, Хинц) – 63:36' (5x4)

В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. 23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф.

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