Тель-Авив и Хайфа готовы рассмотреть вопрос строительства арены для матчей КХЛ

Бывший глава Федерации хоккея Израиля, а ныне президент клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин высказался касательно возможного создания в стране команды КХЛ.

«Когда я возглавлял федерацию, мы начали закладывать серьёзную базу детско-юношеского хоккея. С годами популярность этого вида спорта стала расти, поэтому мы поставили перед собой цель сделать хоккей одним из ведущих видов спорта в стране. Разработали программу развития, несколько последних лет посматривали в сторону КХЛ. Ещё в 2013 году Вячеслав Александрович Фетисов, который тогда был в Израиле, сказал, что видит перспективу создания команды.

Тогда к этим словам многие здесь относились скептически, но два года назад, когда Фетисов был в Израиле в рамках своей программы «Последняя игра», он несколько часов провёл на льду с местными хоккеистами. Ему удалось увидеть живой интерес к хоккею в Израиле и потенциал. Мы начали работать над проектом создания команды КХЛ, обратились в лигу, которая сказала, что заинтересована в расширении и видит в Израиле перспективу.

На сегодняшний день есть два города, которые готовы рассматривать вопрос строительства стадиона, речь идёт о Тель-Авиве и Хайфе. Где это будет сделано раньше, сказать не могу. В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство ледового дворца. Как только его проведут, мы будем понимать сроки строительства, начнём более конкретно общаться со структурами, которые были бы готовы взять на себя финансирование клуба», – цитирует Гусина ТАСС.