«Даллас» повторил в плей-офф НХЛ достижение «Айлендерс» 40-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

К середине третьего периода «Старз» уступали со счётом 0:2, но смогли отыграть две шайбы, переведя матч в овертайм. У техасцев отличились Джейми Бенн и Йоэль Кивиранта. В овертайме победный гол забросил Денис Гурьянов.

Примечательно, что в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Даллас» отыгрался с 0:3 и победил «Калгари Флэймз», завершив серию 4-2. Таким образом, «Старз» стали второй командой в истории НХЛ, которой удалось отыграть не менее двух шайб в нескольких победных матчах в сериях одного плей-офф. Ранее это получилось у «Айлендерс» в 1980 году (пятый матч четвертьфинала и шестой матч полуфинала).