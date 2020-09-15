Гарипов — о матче со СКА: через такие игры становишься сильнее и выходишь на новый уровень

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3).
«Хорошая игра, боевая, как будто в плей-офф. Соперники молодцы, отыгрались с 3:0, давили, но нам Всевышний помог, хорошо, что так получилось.
Опустошённый немного, через такие игры становишься сильнее, и сам ты выходишь на новый уровень. Игры такие нужны, ты себя проявляешь, прогрессируешь день ото дня. Тяжело ли в каждом матче выходить? Хочется играть постоянно, я очень рад что играю каждую игру. Мне кажется, что, если ты хочешь добиться своей цели, не должен жаловаться, что много играешь.
Камбек после 0:3? Всегда нужно быть хладнокровным и уравновешенным. В таких играх интересно посмотреть, как ты себя поведёшь. Не можешь сам воспроизвести ситуацию, а соперник может, но мы смогли выйти победителем из этой ситуации? Ошибка за воротами? Неверно сыграл, немного потерялся в этом эпизоде», — передаёт слова Гарипова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 15 сентября 2020
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