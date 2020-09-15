Михал Чайковски провёл тренировку с московским «Динамо» перед матчем с «Сибирью»

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски принял участие в вечерней тренировке команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», информирует пресс-служба клуба в официальном «телеграме» «Динамо».

Напомним, из-за травмы словацкий защитник не смог доиграть выездной матч с хабаровским «Амуром» (2:4). В третьем периоде хоккеист после силового приема ударился о калитку на скамейке запасных хозяев, которая в этот момент была открыта.

В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+20». В среднем за матч словацкий защитник проводил на льду больше 18 минут. В плей-офф Чайковски в шести матчах набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+1».

Нынешний сезон стал для Чайковски третьим в «Динамо». Защитник пополнил состав бело-голубых в декабре 2018 года, когда вернулся в КХЛ после выступлений в АХЛ за «Шарлотт Чекерс».