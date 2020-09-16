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«Тампа» проиграла пять последних матчей, победы в которых могли вывести команду в финал

«Тампа» проиграла пять последних матчей, победы в которых могли вывести команду в финал
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

Таким образом, «Тампа» упустила первый шанс завершить серию и пробиться в финал Кубка Стэнли. Примечательно, что «молнии» вообще очень неудачно проводят матчи, победы в которых могли вывести их в финальную серию плей-офф. За последние четыре года «Лайтнинг» проиграли пять подряд подобных матчей.

В 2016 году они дважды уступили «Питтсбург Пингвинз» (2:5 и 1:2), а спустя два года — «Вашингтон Кэпиталз» (0:3 и 0:4). Любопытно, что в обоих случаях «Питтсбург» и «Вашингтон» в итоге выигрывали трофей. А сама «Тампа» не может пробиться в финал с 2015 года.

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