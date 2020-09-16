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Как завершится серия «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»?

Как завершится серия «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»?
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится серия „Тампа-Бэй“ — «Айлендерс»?".

Принять участие в опросе можно на Quiz.

«Тампа» упустила первый шанс завершить серию и пробиться в финал Кубка Стэнли. Примечательно, что «молнии» вообще очень неудачно проводят матчи, победы в которых могли вывести их в финальную серию плей-офф. За последние четыре года «Лайтнинг» подряд проиграли пять подобных матчей.

Видео гола Эберле, который перевёл серию «Тампы» и «Айлендерс» в шестой матч
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