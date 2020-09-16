Якупов набрал первое очко в составе «Амура»

Форвард хабаровского «Амура» Наиль Якупов набрал первое результативное очко в составе новой команды.
В игре с рижским «Динамо» нападающий отдал результативную передачу на Валентина Пьянова во время второго гола своей команды. Этот гол оказался победным для «Амура». Итоговый счёт встречи — 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что Якупов выступал за СКА, но в мае питерцы обменяли его в «Витязь» на спортивные права на форварда Германа Рубцова. Подмосковный клуб обменял игрока на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Якупов набрал 20 (10+10) очков.
В 2010 году Якупов перебрался в НХЛ. Там выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В общей сложности Якупов в НХЛ набрал 136 (62+74) очков в 350 матчах.
В 2018 году нападающий вернулся в Россию. В КХЛ подписал контракт со СКА.
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