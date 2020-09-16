Шипачёв — о хитростях игры в меньшинстве: это мы в ресторане можем с вами откровенничать

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал гостевую победу в матче с новосибирской «Сибирью» (4:2).
«Хорошо, что выиграли, поедем с хорошим настроением домой. От игры в меньшинстве мы получаем не меньше удовольствия, чем от большинства? Пытаемся сделать так, чтобы у соперника ничего не получилось, понимаем, как это сделать. Иногда мы с Димой Яшкиным играем неплохо. Когда пришло это понимание? Мы ещё с Женькой Кетовым в Череповце играли в меньшинстве. Выпускают — я рад, чем больше играю, тем лучше.
У нас кончились силы во втором периоде? Мы по счёту его проиграли, но у нас были хорошие моменты. «Сибирь» почувствовала игру, болельщики покричали, они поехали вперёд. Но мы в третьем периоде вернулись и выиграли. Как Кагарлицкому вернуть прежнюю игру? Мы с ним много разговариваем, но сейчас все не в лучшей форме. Как только форма придёт, то всё будет в порядке, сезон длинный.
Заварухин сказал, что в меньшинстве я специально проигрываю вбрасывания, пускаюсь на хитрость? Ну это мы с вами в ресторане можем посидеть, откровенно пообщаться. А так — игра игрой», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 16 сентября 2020
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