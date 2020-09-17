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Пьетранджело: расстроен, что не удалось подписать контракт с «Сент-Луисом»

Пьетранджело: расстроен, что не удалось подписать контракт с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело рассказал о своём будущем — 9 октября он станет неограниченно свободным агентом.

«Конечно, я расстроен тем, что у нас с «Сент-Луисом» не вышло заключить контракт. До 9 октября осталось чуть больше трёх недель. Посмотрим, к чему всё придёт по итогу. Никакого прогресса в переговорах не было.

Когда наступает решающий момент, когда свободный агент начинает терять терпение, зная, что до 9 октября остались считанные недели, может произойти что угодно.

Возможный выход на рынок свободных агентов? Мы с женой много думали об этом в течение года. У нас есть понимание того, что делать, если дело дойдёт до такой ситуации.

Я давно в этом бизнесе. Я многое видел и знаю, что всегда надо быть готовым к переменам», — приводит слова Пьетранджело The Athletic.

За «Сент-Луис» защитник выступает с 2008 года.

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