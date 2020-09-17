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Морозов — о «пузырях» в КХЛ: главный приоритет нашей лиги – игра перед болельщиками

Морозов — о «пузырях» в КХЛ: главный приоритет нашей лиги – игра перед болельщиками
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о возможной организации «пузырей» по примеру Национальной хоккейной лиги.

«У нас много планов по поводу Матча звёзд в Риге и подготовки к нему, но мы смотрим по ситуации. Конечно, мы думали по поводу «пузырей» в КХЛ, присматривались к НХЛ, прорабатывали плюсы и минусы. Но главный приоритет нашей лиги – игра перед болельщиками. Мы хотим сохранить здоровье игроков. Выработана вакцина, надеемся, что она поможет игрокам и всей нашей стране», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее член совета директоров КХЛ, вице-президент СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с молодёжным чемпионатом мира 2021 года.

Р. Ротенберг: МЧМ-2021 на 99% состоится в срок, планируется организовать «пузырь»
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