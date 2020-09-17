«Аризона» объявила о назначении Билла Армстронга генменеджером клуба
Пресс-служба клуба НХЛ «Аризона Койотс» объявила о назначении Билла Армстронга на пост генерального менеджера клуба. Условия соглашения не разглашаются.
Ранее Армстронг в течение двух лет занимал должность ассистента генерального менеджера и директора отдела скаутинга в «Сент-Луис Блюз». Он сыграл важную роль в создании команды, которая выиграла Кубок Стэнли в 2019 году.
Напомним, предыдущий генеральный менеджер «Койотс» Джон Чайка покинул команду минувшим летом. Сообщалось, что клуб разочарован его действиями в условиях, когда команда готовилась отправиться в Эдмонтон для первого с 2012 года выступления в розыгрыше Кубка Стэнли. 31-летний Чайка работал в «Аризоне» с 2016 года.
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Армстронг может стать генменеджером «Аризоны»
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