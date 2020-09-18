Кучеров повторил достижения Тэйвза и Кросби по голевым передачам в Кубке Стэнли

Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся результативным баллом в 6-й игре финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-2), отметился очередным статистическим достижением в Кубке Стэнли.
Как информирует NHL Public Relations в «твиттере», Никите Кучерову понадобилось наименьшее количество игр в одном розыгрыше Кубка Стэнли (среди действующих хоккеистов), для того, чтобы отметиться 20 результативными передачами. Подобными достижениям ранее отметились лишь два игрока – Джонатан Тейвз 20 голевых передач в 19 играх с «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году и Сидни Кросби с «Питтсбург Пингвинз» в 2008 году (20 ассистов в 19 матчах).
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Для российского нападающего это уже 26-е (6+20) набранное очко в 19 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Его показатель полезности составляет «+15». Благодаря этому ассисту Кучеров вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф НХЛ, опередив Брейдена Пойнта (25) и Натана Маккиннона из «Колорадо» (25).
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