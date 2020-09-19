Юдин: год назад у «Амура» был очень тяжёлый старт, но нынешний вообще экстремальный

Тренер «Амура» Александр Юдин прокомментировал выступление хабаровского клуба в нынешнем сезоне.

«Год назад у нас был очень тяжёлый старт, но нынешний вообще экстремальный. Эпидемия выбила из строя практически всех ведущих форвардов, в начале гостевой серии пришлось перебрасывать в нападение защитников, а остальные места отдавать фарм-клубовцам из «Амурских Тигров».

Тем не менее даже в такой ситуации цеплялись за результат в трёх гостевых матчах — в Череповце, Ярославле и Магнитогорске. Затем вернулись домой, а там — ЦСКА и московское «Динамо». Наверное, только на Ригу вышли в укомплектованном составе — если не считать легионеров. Очень важная победа. Глоток воздуха в лёгкие — и полетели в Челябинск, в новое турне.

Последний матч с Ригой, которая в этом сезоне отнюдь не статист, показал, что линию обороны выравниваем. Все травмы и эпидемии для нас не оправдание, должны помогать вратарям намного лучше, причём не только защитники, но и нападающие. Много работаем над теми вещами, которых в игре быть не должно. Один пропущенный гол, как с рижским «Динамо», — вот тот показатель, который позволяет «Амуру» набирать очки, это наш режим. Ну а стремиться нужно к «сухарям».

Ситуация в команде постепенно нормализуется, в той же линии обороны ждём наших легионеров — Йордана и Машина, в атаке — братьев Зогорна. Да, расписание очень компактное, времени на тренировки нет — собрал чемодан и полетел, но в «Амуре» к такому экстриму все давно привыкли. Серия очень важна — за исключением «Спартака», встречаемся с непосредственными конкурентами по Восточной конференции, с соперниками нашего уровня», — приводит слова Юдина Russia-Hockey.ru.