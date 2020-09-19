«Куньлунь» на матч с «Салаватом» заявил 4 защитника и 15 нападающих

В состав «Куньлунь Ред Стар» на матч с уфимским «Салаватом Юлаевым» заявлено всего 4 защитника и 15 нападающих.



Состав китайской команды на встречу в Мытищах.



Вратари: Дмитрий Шикин, Шимон Грубец.



Защитники: Сэм Лёфквист, Джейк Челиос, Михаил Сидоров, Андрей Шустр.



Нападающие: Хантер Шинкарук, Кейси Уэллман, Иван Николишин, Давид Бондра, Алекс Рич, Герман Шапорев, Итан Верек, Егор Дугин, Дэнни Кристо, Гунарс Скворцов, Андрей Максимов, Виктор Шахворостов, Спенсер Фу, Люк Локхарт, Паркер Фу.



Напомним, 16 сентября «Куньлунь» подписал двусторонние контракты на один сезон с Хантером Шинкаруком, Дэнни Кристо и Кейси Уэллманом. Контракт с клубом подписал и чешский защитник Андрей Шустр. 18 сентября китайский коллектив пополнили форварды Паркер Фу, Спенсер Фу и Лукас Локхарт. Сегодня, 19 сентября, «Куньлунь» заключил пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым.

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