Грабовский: на «Сибирь» надо настраиваться так же, как на «Ак Барс»

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», а также о переносе встречи с «Локомотивом».
«Перед первым выездом команда, казалось, немного нервничала. Тренерский штаб вспоминал, что в прошлом году не удавалось выиграть два матча на выезде. Хотелось привезти две победы. Возможно, немного повезло в матче со «Спартаком». Но везение заслужили тем, что максимально выкладывались, работали и хотели выиграть.
Перенос встречи с «Локомотивом»? Мы играем в скоростной хоккей. Возможно, эта пауза и время для отдыха даже полезнее, учитывая, что был сложный перелёт, вернулись в 5 утра. Раз возникла такая ситуация, будем искать плюсы.
«Сибирь»? Быстрая команда, в атаке действует агрессивно, часто выходила в плей-офф. Там хороший тренерский штаб, знакомый с нашей игрой. Надо настраиваться так же, как на «Ак Барс».
После серии побед игру «Динамо» будут изучать более пристально? Это даже лучше. Когда соперник так подходит к матчу, то где-то ослабевают атакующие возможности. На мой взгляд, чем больше на нас будут настраиваться, тем лучше. Мы тоже всегда очень пристально изучаем соперника. Но не забываем про свой стиль», — приводит слова Грабовского пресс-служба клуба.
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