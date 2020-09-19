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Грабовский: на «Сибирь» надо настраиваться так же, как на «Ак Барс»

Грабовский: на «Сибирь» надо настраиваться так же, как на «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», а также о переносе встречи с «Локомотивом».

«Перед первым выездом команда, казалось, немного нервничала. Тренерский штаб вспоминал, что в прошлом году не удавалось выиграть два матча на выезде. Хотелось привезти две победы. Возможно, немного повезло в матче со «Спартаком». Но везение заслужили тем, что максимально выкладывались, работали и хотели выиграть.

Перенос встречи с «Локомотивом»? Мы играем в скоростной хоккей. Возможно, эта пауза и время для отдыха даже полезнее, учитывая, что был сложный перелёт, вернулись в 5 утра. Раз возникла такая ситуация, будем искать плюсы.

«Сибирь»? Быстрая команда, в атаке действует агрессивно, часто выходила в плей-офф. Там хороший тренерский штаб, знакомый с нашей игрой. Надо настраиваться так же, как на «Ак Барс».

После серии побед игру «Динамо» будут изучать более пристально? Это даже лучше. Когда соперник так подходит к матчу, то где-то ослабевают атакующие возможности. На мой взгляд, чем больше на нас будут настраиваться, тем лучше. Мы тоже всегда очень пристально изучаем соперника. Но не забываем про свой стиль», — приводит слова Грабовского пресс-служба клуба.

Встреча между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом» перенесена
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