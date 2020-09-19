Нападающий ЦСКА Лайпсик забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик открыл счёт в середине первого периода во встрече с магнитогорским «Металлургом».
Эта шайба стала первой для 26-летнего канадца в КХЛ. Это третий матч хоккеиста в сезоне. Прежде на его счету была только одна результативная передача.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
После первого периода ЦСКА обыгрывает «Металлургом» со счётом 1:0.
Напомним, что в начале августа Лайпсик заключил однолетний контракт с московским коллективом. Ранее, 8 мая, нападающий был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном» из-за скандальной истории. Ранее в интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности различных женщин.
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