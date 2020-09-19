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Яковлев: быть капитаном родного клуба очень значимо для коренного магнитогорца

Яковлев: быть капитаном родного клуба очень значимо для коренного магнитогорца
Хоккей / КХЛ 0

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев подвёл итоги победной встречи с ЦСКА (4:2).

«Мы сегодня очень здорово играли. Наверное, это наша лучшая игра с начала сезона. Были заряжены на победу. Не могли долго забить, но работали. Хоккейный бог вознаградил нас.

Не первый раз в карьере я был капитаном. Это очень значимо для меня, потому что я коренной магнитогорец. Быть капитаном родного клуба очень приятно, но это большая ответственность.

Игру с «Авангардом» мы провалили. Наверное, это была единственная такая игра была с начала сезона, не очень качественная. А за сегодняшнюю игру нам нужно цепляться и продолжать в том же духе.

В третьем периоде мы продолжали работать до конца. Понимали, что должны голы должны пойти, если мы будем продолжать работать. Так и получилось», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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