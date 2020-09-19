Пьетранджело хочет получать более $ 9,25 млн за сезон
Защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело хочет получить долгосрочный контракт с зарплатой $ 9,25 млн за сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» журналист Энди Стриклэнд. Хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.
Канадец был задрафтован «Сент-Луисом» в 2008 году в первом раунде под общим 4-м номером. С тех пор выступал в составе «блюзменов» на протяжении 12 сезонов. На его счету 758 встреч в НХЛ, за которые он набрал 450 (109+341) очков и заработал показатель полезности «+77». В этом сезоне в 70 матчах набрал 52 (16+36) очка при коэффициенте полезности «+11».
В 2013 году канадский защитник подписал 7-летнее соглашение с «Сент-Луисом» с зарплатой $ 6,5 млн за сезон (общая сумма контракта — $ 45,5 млн).
Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело выйдет на рынок свободных агентов
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