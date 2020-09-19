Гранлунд: нет разницы, играем мы с пятью форвардами в большинстве или с четырьмя

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:2).
«Какие сложности доставил сегодня «Куньлунь»? Они играли весьма неплохо в достаточно простой хоккей. Мы пытались создавать свои моменты, пытались выиграть до овертайма, но так получилось, что выиграли по буллитам.
Были ли проблемы с эмоциональной подготовкой после энергозатратного дерби с «Ак Барсом»? Нет, такой проблемы не было. Это очередная игра, мы выходим на лёд, чтобы выигрывать, и сегодня всё для этого сделали.
Комфортно ли действовать в расстановке с пятью нападающими в большинстве? Для нас, честно говоря, никакой разницы нет, играем мы с одним защитником и четырьмя нападающими или в пять форвардов. Мы можем сделать выводы из сегодняшней игры и постараемся улучшить этот компонент. Когда ты получаешь большинство, то должен его реализовывать», — приводит слова Гранлунда пресс-служба уфимской команды.
- 19 сентября 2020
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