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Гранлунд: нет разницы, играем мы с пятью форвардами в большинстве или с четырьмя

Гранлунд: нет разницы, играем мы с пятью форвардами в большинстве или с четырьмя
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«Какие сложности доставил сегодня «Куньлунь»? Они играли весьма неплохо в достаточно простой хоккей. Мы пытались создавать свои моменты, пытались выиграть до овертайма, но так получилось, что выиграли по буллитам.

Были ли проблемы с эмоциональной подготовкой после энергозатратного дерби с «Ак Барсом»? Нет, такой проблемы не было. Это очередная игра, мы выходим на лёд, чтобы выигрывать, и сегодня всё для этого сделали.

Комфортно ли действовать в расстановке с пятью нападающими в большинстве? Для нас, честно говоря, никакой разницы нет, играем мы с одним защитником и четырьмя нападающими или в пять форвардов. Мы можем сделать выводы из сегодняшней игры и постараемся улучшить этот компонент. Когда ты получаешь большинство, то должен его реализовывать», — приводит слова Гранлунда пресс-служба уфимской команды.

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