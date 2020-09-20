Марун после сирены бросил по скамейке «Далласа» и получил 10 минут штрафа

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Даллас Старз». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:0 в пользу «Далласа».

Неприятный инцидент произошёл по окончании второго периода. Американский нападающий Патрик Марун уже после сирены об окончании двадцатиминутки бросил шайбу в сторону скамейки «Далласа». За это главный судья матча Вес Макколи наказал его дестиминутным штрафом. Видео эпизода опубликовано в «твиттер»-аккаунте Scouting the Refs.

В последний раз «Даллас» играл в финале Кубка Стэнли в 2000 году, тогда «звёзды» уступили в серии «Нью-Джерси Дэвилз». «Тампа» в финале 2015 года уступила «Чикаго».