Худобин вышел на второе место по сейвам в одном плей-офф в истории «Далласа»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.



Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. 34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.

Благодаря 35 отражённым броскам в матче с «Лайтнинг» Худобин вышел на второе место по сейвам в одном плей-офф в истории «Далласа», улучшив результат всё того же Бельфора (574 сейва в 1999 году).