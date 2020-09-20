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Худобин вышел на второе место по сейвам в одном плей-офф в истории «Далласа»

Худобин вышел на второе место по сейвам в одном плей-офф в истории «Далласа»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.

Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. 34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 596 бросков, что является вторым результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.

Благодаря 35 отражённым броскам в матче с «Лайтнинг» Худобин вышел на второе место по сейвам в одном плей-офф в истории «Далласа», улучшив результат всё того же Бельфора (574 сейва в 1999 году).

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