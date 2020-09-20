«Даллас» в «Твиттере» после очередного сейва Худобина: он не человек. Это русская машина

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 4:1.
Главным героем встречи стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 бросков в дебютном в карьере матче финала Кубка Стэнли. В третьем периоде 34-летний голкипер стал ключевым действующим лицом матча, отразив 22 броска за 20 минут. В свою очередь «Старз» лишь дважды бросили в створ ворот «Тампы».
Пресс-служба «Далласа» отреагировала на очередной сейва Антона двумя кряду сообщениями в «Твиттере»: «Он не человек. Это Русская машина».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Далласа».
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