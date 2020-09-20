Форвард московского «Динамо» Оскар Линдберг забросил первую шайбу в КХЛ

Московское «Динамо» и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 4:0 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Четвёртый гол «Динамо» в середине второго периода забил форвард Оскар Линдберг. Это первая шайба шведа в КХЛ и четвёртый матч в сезоне. Прежде на его счету была только одна результативная передача.

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В регулярном чемпионате Швейцарии сезона-2019/2020 28-летний форвард принял участие в 46 матчах, записав на свой счёт 30 (14+16) баллов при показателе полезности «+5» и 91 минуте штрафного времени. В восьми встречах Лиги чемпионов Линдберг забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+6». В межсезонье Оскар сменил «Цуг» на «Динамо».