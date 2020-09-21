В подписании Ковальчука пока не заинтересован ни один клуб НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук пока не может устроиться ни в один из клубов НХЛ, сообщает The Hockey Writers.
У хоккеиста закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз», сейчас его переговоры с североамериканскими клубами приостановлены. Они не возобновятся до открытия рынка неограниченно свободных агентов.
Сообщается, что «Монреаль Канадиенс» отказались от идеи переподписания нападающего. «Эдмонтон Ойлерс» также не заинтересован в переходе игрока.
Ковальчук был обменян в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб он провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
Также в НХЛ 37-летний Ковальчук выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Атланта Трэшерс». Россиянин является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002. На чемпионатах мира у него две золотые, две серебряные и три бронзовые награды.
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